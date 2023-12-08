هل المدارس إجازة غدا بسبب الانتخابات؟ مديريات التعليم بالمحافظات تجيب

يتزايد السؤال حول هل المدارس إجازة غدا بسبب الانتخابات بجميع المحافظات، بالتزامن مع قرب انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 التي تنطلق الأحد المقبل 10 ديسمبر الجاري وتستمر لمدة 3 أيام إذ تنتهي الثلاثاء 13 من نفس الشهر، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجيب مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات عن سؤال أولياء الأمور والمعلمين حول هل المدارس إجازة غدا بسبب الانتخابات؟، إذ أنّه من المقرر أن يحصل طلاب 8563 مدرسة في مختلف أنحاء الجمهورية على إجازة لمدة 5 أيام بسبب الانتخابات الرئاسية.

هل أيام الانتخابات إجازة للمدارس؟

وأوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أيام الانتخابات إجازة للمدارس «للطلاب فقط» في 283 مدرسة بمختلف أرجاء المحافظة، والتي تم تحديدها كمقار للجان الانتخابية، بينما تنتظم الدراسة في باقي مدارس المحافظة بمختلف أنواعها.

إجازة الانتخابات للطلاب

ومن المقرر أن تكون إجازة الانتخابات لطلاب المدارس 5 أيام بينها يومي الجمعة والسبت الإجازة الرسمية، فضلًا عن أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، بينما يبدأ انتظام الدراسة في المدارس المخصصة كلجان اقتراع يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر.

وفي الدقهلية، أعلنت مديرية التربية والتعليم إجازة الانتخابات للطلاب في 663 مدرسة التي تم تجهيزها كمقار انتخابات في مختلف مراكز المحافظة، كما تم إعلان إجازة الانتخابات للطلاب في 148 مدرسة بمحافظة الأقصر، و81 مدرسة بمحافظة البحر الأحمر، و693 مدرسة بالغربية.

هل أيام الانتخابات إجازة رسمية للموظفين؟

وفيما يخص إذا كانت أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للموظفين من عدمه، فإنّ الحكومة أعلنت انتظام العمل في كل المصالح الحكومية والتي ستعمل بكامل قوتها خلال أيام الانتخابات الرئاسية.

إجازة الانتخابات للقطاع الخاص

وحول إجازة الانتخابات للقطاع الخاص، فإنّه لم يصدر أية قرارات تفيد وجود تعطيل العمل في المصالح الحكومية خلال الانتخابات، وبالتالي فإنّها ستعمل بكل طاقتها خلال الانتخابات.