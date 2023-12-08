كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في الفيوم بالرقم القومي من الموبايل

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، إمكانية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بمحافظة الفيوم، بالرقم القومي بسهولة ويسر، وذلك تيسيرًا على المواطنين ليتمكن كل شخص من معرفة اللجنة الانتخابية، في خطوات سهلة ومبسطة عبر الهاتف المحمول في دقيقة واحدة، من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتستعرض «الوطن» خطوات ورابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالفيوم بالرقم القومي من الموبايل، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها.

معرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

وبحسب الوطنية للانتخابات فإنّه يمكن للأهالي الفيوم معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الضغط هنا.

- إدخال الرقم القومي كاملًا.

- الضغط على استعلام وستظهر التفاصيل فورًا.

تغيير اللجنة الانتخابية

وكانت الوطنية للانتخابات قد أتاحت في الفترة السابقة تغيير اللجنة الانتخابية من خلال موقعها الرسمي والتي انتهت منتصف شهر نوفمبر الماضي، وأصبحت موقوفة مؤقتًا لحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، ثم من المقرر أن يجرى إتاحته مرة أخرى في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مثل انتخابات مجلس الشيوخ، أو مجلس النواب.

لجان المغتربين في الفيوم

وكشف الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، أماكن وعناوين لجان المغتربين في الفيوم، والتي تضمنت اللجان الآتية:

وخصصت محافظة الفيوم أرقامًا لتلقي أي شكاوى من الناخبين خلال فترة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 سواء عبر الخط الساخن أو غرف العمليات وذلك من خلال الأرقام الآتية:

- الخط الساخن «114».

- أرقام غرف العمليات «0842168041» أو«0842168042» أو«0842168043».