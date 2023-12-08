حماية الطفل تنظم 8 لقاءات توعوية للقضاء عن مخاطر الختان بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن وحدة الحماية العامة للطفل تلعب دورا كبيرا في في معالجة وحل مشاكل الأطفال، والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم، من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

تنظيم الندوات التوعوية التأكد من عدم تعرض الأطفال للعنف

أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ إلى استمرار الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بالتعاون مع الجهات المعنية في تنظيم الندوات التوعوية؛ للتأكد من عدم تعرض أطفال المحافظة لأي شكل من أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مأوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية، ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق استقرار الأسرة المصرية وذلك من خلال وضع خطط وحلول عاجلة للمخاطر التي يتعرض لها الأطفال.

تنظيم 8 لقاءات توعوية وتدريبية للقضاء على جريمة الختان

أوضحت هبة محمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام تنظيم 8 لقاءات توعوية وتدريبية، للقضاء على جريمة الختان للإناث والممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات بما يتماشى مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتعاون مع وحدات حماية الطفل الفرعية بالمراكز المستهدفة.

أشارت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل إلى أن اللقاءات شارك فيها 400 مستهدف من الأهالي والأسر والفتيات والفتيان المراهقين من مراكز «منيا القمح – بلبيس - القرين- أبوحماد - كفر صقر - أبو كبير - القنايات - ديرب نجم»، بمكتبة مصر العامة بالزقازيق وفي إطار برنامج القضاء على جريمة الختان للإناث.

أضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أن الهدف من تلك اللقاءات هو رفع وعي الجمهور بالقضاء على جريمة ختان الإناث من خلال تسليط الضوء على بعض الرسائل الهامة الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين وتوضيح الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان، مشيرة إلى أنه تمت توعية الحاضرين بضرورة تبليغ خط نجدة الطفل 16000، ووحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظة في حالة رصد هذه الجريمة وذلك لمنعها ومعاقبة المتورطين فيها.