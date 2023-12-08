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«مصر أكتوبر» يحث المواطنين على النزول بكثافة في الانتخابات الرئاسية

كتب:

عمرو صالح
03:39 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
جانب من تصويت المصريين في الخارج

جانب من تصويت المصريين في الخارج

دعا ممثلو حزب «مصر أكتوبر»، بدولة الإمارات، جموع الشعب المصري للنزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، مؤكدين أن هذا الاستحقاق الدستوري فرصة عظيمة لمشاركة المصريين في صنع مستقبل وطنهم.

أشادوا بما حققه المصريون في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 1 و2 و3 ديسمبر الجاري، إذ أوضحوا للعالم كيف يلبي المصريون نداء وطنهم داخل وخارج حدوده.

وقال محمد مكي عضو حزب مصر أكتوبر بدولة الإمارات، إن التحديات كبيرة ولكن إرادة المصريبن أكبر وستظهر أمام لجان التصويت، منوها بأن المشاركة واجب وطني وحق دستوري.

تصويت المصريين في الخارج

من جانبه أكد محمد عبد المجيد عضو الحزب، أن تصويت المصريين في الخارج أكد نزاهة العملية الانتخابية، مشددا على أن ذلك سيحدث في الداخل أيضا، مشيدا بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية باعتبارها هيئة مستقلة بحكم القانون والدستور.

وقال إبراهيم أبو النجا عضو الحزب، إن الرهان أصبح على وعي المصريين فى النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

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