تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، ويبلغ عددها 8 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و818 شاحنة و73 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، و365 شاحنة و32 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وقالت هيئة مواني البحر الأحمر، إن حركة الواردات 3000 طن بضائع، و365 شاحنة و32 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، و453 شاحنة و41 سيارة.

تداول بضائع بمواني سفاجا ونويبع والسويس

كما يشهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين دليلة والحرية، بينما تغادر السفينتان بوسيدون إكسبريس وأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس وغادرت السفينة دليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن و305 شاحنات، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله و آور.

وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة KALINA، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1620 راكبا.