محافظ المنوفية يتابع التجهيزات النهائية لمقار اللجان الانتخابية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للظهور بالشكل الحضاري للمحافظة، في إطار الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

لجان المنوفية جاهزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية

واطمأن محافظ المنوفية على جاهزية جميع المقار واللجان الانتخابية من الناحية الأمنية وأماكن إقامة قوات التأمين والقضاة المشاركين في العملية الانتخابية ومدى توافر كافة التيسيرات اللازمة لهم، والانتهاء من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

رفع درجة الاستعداد في كل المدن والمراكز

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية أنهت استعداداتها بتجهيز 500 مقر انتخابي و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين، لاستقبال 2 مليون و851 ألفا و466 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.