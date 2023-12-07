التحالف الوطني ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في المنوفية

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مؤتمراً انتخابيا في مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، لحث المواطنين على المشاركة بقوة في العرس الديمقراطي الذي ينطلق أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر الجاري، بحضور عدد كبير من قيادات التحالف، وعلى رأسهم الدكتور ممدوح العربي المشرف العام على التحالف بالمنوفية، واللواء رضا سويلم مساعد وزير الداخلية سابقاً، والدكتور عبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب السابق، واللواء هاني البلتاجي، وعدد كبير من عمد وكبار العائلات في مركز أشمون، وممثلي وزارة الأوقاف.

المشاركة بقوة في الإنتخابات الرئاسية

وشدد الدكتور ممدوح محمود العربي، خلال كلمته، على ضرورة المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تشهد تحديات كبيرة والمشاركة بفاعلية خير رد، في ظل ما يحدث في دول الجوار.

رد الجميل للسيسي بالمشاركة الكبيرة

وقال إبراهيم خليف عضو مجلس النواب السابق، إنه لا بد من رد الجميل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، والتأكيد على الوقوف بجوار الدولة المصرية ضد كل المؤامرات التي تحاك ضدها، خاصة ما يحدث في فلسطين والعدوان من الكيان المحتل.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء في فلسطين.