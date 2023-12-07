محافظ المنوفية: المقرات الانتخابية جاهزة لاستقبال المواطنين

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة تفقدية لعدداً من المقرات الانتخابية للوقوف علي الاستعدادات النهائية والتجهيزات الخاصة للانتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها أيام 10، 11، 12 من ديسمبر الجاري، رافقه خلالها المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم، ومحمد موسى نائب المحافظ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.

محافظ المنوفية يتفقد المقرات الانتخابية

تفقد محافظ المنوفية المقرات الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد السرسي الثانوية بنات «لجنة فرعية»، ومركز شباب الحي القبلي جابر الشاويش لجنة عامة، والصالة المغطاة باستاد الجامعة «لجنة عامة»، وحرص المحافظ الاطمئنان بنفسه على جاهزية اللجان وأماكن إقامة قوات التأمين والقضاة وتوافر كافة التيسيرات اللازمة من أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وكذا عمل مظلات انتظار للناخبين وتذليل كافة العقبات لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم وبما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالمرور الميداني على كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع رؤساء المدن للوقوف على مدى جاهزيتها وتلافي أية ملاحظات وتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية الانتخابية.

كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حالة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط اللجان، فضلاً عن مراجعة جميع أعمدة الإنارة وتوفير مولدات كهربائية للمقرات الانتخابية وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات لمواجهة أي أحداث طارئة خلال العملية الانتخابية.

غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية في المنوفية

وأكد المحافظ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات، وكذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وأشار أبو ليمون إلى أن المحافظة قد أنهت استعداداتها بتجهيز 500 مقراً إنتخابياً و 12 لجنة رئيسية و 574 لجنة فرعية بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين ، لإستقبال 2 مليون و 851 ألف و 466 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم، مناشداً جموع أهالي وأبناء المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.