محافظ الدقهلية يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

تابع محافظ الدقهلية، الاستعدادات النهائية لبدء الانتخابات الرئاسية، خلال جولة تفقدية من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في ديوان المحافظة، اليوم الجمعة، للتأكد من جاهزية الشبكة لمتابعة العملية الانتخابية.

الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية بالدقهلية

وأوضحت محافظة الدقهلية أن الاستعدادات النهائية جاءت داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة كالآتي:

- التواصل مع غرف العمليات المركزية غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، وغرف عمليات المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشكلات أو معوقات وحلها على الفور مع جميع الجهات المختصة.

- التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية وتجهيز غرف العمليات وربطها ببعضها.

- تجهيز المقار الانتخابية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية.

- ربط الشبكة الوطنية بالمحافظة بمنظومة كاميرات تحتوي على 176 كاميرا منهم 90 ثابتة و86 متحركة.

ربط الشبكة الوطنية بالمرافق الحيوية والطوارئ

- ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البِترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، بمركز الشبكة بالمحافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين والتعامل السريع معها لتفادي تفاقم الأزمات.