صوتك أمانة.. خريطة اللجان الانتخابية في محافظة الدقهلية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خريطة اللجان الانتخابية في محافظة الدقهلية، وأماكن تواجدها ومقراتها على مستوى المحافظة، ومن المقرر أن ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، في الأول من ديسمبر الجاري، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 4 ملايين و562 ألف ناخب.

خريطة اللجان الانتخابية في محافظة الدقهلية

وتستعرض «الوطن» لقرائها خريطة اللجان الانتخابية في محافظة الدقهلية، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 947 لجنة و663 مقر انتخابي وهي كالآتي:

- عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة.

- عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة.

- عدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة.

- عدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة.

- عدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة.

- عدد اللجان داخل الوحدات المحلية لجنة واحدة.

- عدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية لجنة واحدة.

اللجان الانتخابية الخاصة بالمغتربين والوافدين بالدقهلية

وجاءت اللجان الانتخابية الخاصة بالمغتربين والوافدين والتي يبلغ عددها 7 لجان على مستوى محافظة الدقهلية كالآتي:

- مدينة جمصة ونطاقها، ومقرها لجنة مدينة جمصة للتعليم الأساسي.

- حي غرب المنصورة، مقرها لجنة القرية الأولمبية بجامعة المنصورة، لجنة مدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين.

- حي شرق المنصورة، مقرها لجنة المعهد الديني أمام مصر للطيران، لجنة محطة القطارات بالمنصورة.

- مركز ومدينة طلخا، لجنة موقف سيارات طلخا الجديد.

- مركز ومدينة ميت غمر، لجنة مدرسة تفهنا الإعدادية بقرية تفهنا الأشراف.

أماكن اللجان العامة في محافظة الدقهلية.

24 لجنة عامة موزعة في محافظة الدقهلية كالتالي:

- قسم أول المنصورة ومقرها الصالة المغطاة بستاد المنصورة الرياضي شارع الجيش.

- قسم ثان المنصورة ومقرها النادي الاجتماعي بستاد المنصورة الرياضي شارع الجيش.

- قسم ميت غمر نادي المعلمين شارع كورنيش النيل.

- قسم جمصة معسكر التربية الاجتماعية شارع الشباب منطقة أبو سمبل.

- قسم الكردي مدرسة نبيه محمود شتا الرسمية للغات مدخل مدينة الكردي.

- قسم المنزلة مركز شباب المنزلة حي عرفات شلباية.

- مركز المنصورة مدرسة إبراهيم أبو النجا الصناعية العسكرية حي جديلة بجوار التأمين الصحي.

- أجا، بمركز الشباب في شارع الثورة.

- السنبلاوين، بمدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية بنين شارع المدارس.

- المطرية، مدرسة الوحدة المجمعة، شارع الأمين بجوار شبكة الكهرباء.

- المنزلة، مدرسة المنزلة التجريبية للغات بجوار مبنى مركز شرطة المنزلة.

- بلقاس، النادي الاجتماعي بنادي بلقاس الرياضي، عزبة الساحة الشعبية بجوار السكة الحديد.

- دكرنس، مدرسة دكرنس الثانوية الصناعية بنين، شارع البحر مقابل مجلس المدينة.

- شربين، نادي شربين الرياضي بجوار المجزر الآلي.

- طلخا نادي طلخا الرياضي مقابل موقف طلخا الجديد.

- ميت غمر، نادي ميت غمر الرياضي شارع الحرية.

- منية النصر، مدرسة بدير الحديدي الصناعية العسكرية بنين شارع المركز.

- الجمالية، مركز شباب الجمالية- حي الزمالك بجوار مركز شرطة الجمالية.

- تمي الأمديد، مدرسة الحرية الابتدائية شارع هشام المسيري بجوار مجلس المدينة.

- ميت سلسيل، المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة، على الطريق الزراعي.

- بني عبيد، نادي بني عبيد الرياضي شارع الاستاد بجوار المحكمة الجزئية.

- محلة دمنة، مدرسة محلة الدمنة الاعدادية بنات شارع البحر بجوار مركز الشرطة.

- نبروه، مدرسة نبروه لشؤون الفندقة والخدمات السياحية بجوار مركز الشرطة.

- الستاموني، مدرسة رفعت عبد المقصود عوض الابتدائية 2، بجوار مركز الشرطة.