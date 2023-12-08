17 معلومة عن وكالة «الأونروا» في ذكرى التأسيس.. 74 عاما من دعم فلسطين

حلت اليوم الذكرى الـ74، لتأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى المعروفا اختصارا باسم «الأونروا»، ووفقا لموقع الوكالة على الإنترنت، فإن التعريف العملياتي لـ الأونروا، فإن لاجئي فلسطين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو 1946 ومايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة حرب عام 1948.

الذكرى الـ74 لتأسيس «الأونروا» تحل في وقت تتعرض له الأراضي الفلسطينية المحتلة لانتهاكات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي على خلفية عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة ردا على «طوفان الأقصى».

أهم المعلومات عن الأونروا

ونرصد في النقاط التالية أهم المعلومات عن الوكالة الأممية:

- تأسست وكالة الأونروا بموجب القرار رقم 302 رابعا الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للوكالة على الإنترنت.

- بدأت وكالة الأونروا عملياتها في الأول من مايو عام 1950.

- عملت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين على تجديد ولاية الأونروا بشكل متكرر.

- تقدم وكالة الأونروا المساعدة والحماية وكسب التأييد للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

خدمات الأونوروا

- تشتمل خدمات وكالة الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما فيها في أوقات النزاع المسلح.

- وفقا لموقع الوكالة فإن «الأونروا» ساهمت في رفاه 4 أجيال من لاجئي فلسطين وفي تحقيق تنميتهم البشرية.

- عندما بدأت «الأونروا» عملها في 1950 كانت تستجيب لاحتياجات نحو 750 ألف لاجئ فلسطيني.

- حوالي 5 ملايين و900 ألف لاجئ من فلسطين يحق لهم الحصول على خدمات الأونروا.

- تستفيد وكالة الأونروا من الدعم السخي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها الحكومات الإقليمية والاتحاد الأوروبي تمثل أكثر من 93.28% من التبرعات المالية للوكالة.

تمويل وكالة «الأونروا» بالكامل من التبرعات الطوعية

- يتم تمويل وكالة «الأونروا» بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

- يتم تمويل وكالة «الأونروا» بالكامل تقريبا من التبرعات الطوعية والاستثناء الوحيد هو إعانة محدودة جدا من الميزانية العادية للأمم المتحدة، لتغطية التكاليف الإدارية.

- 44.3 % من إجمالي تعهدات «الأونروا» البالغة 1.17 مليار دولار في عام 2022، جاءت من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «520.3 مليون دولار».

- تبرعت الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد بنسبة تراكمية بلغت 61.4% من إجمالي تمويل «الأونروا».

- اللجنة الاستشارية لوكالة «الأونروا» تضم في عضويتها 25 عضوا و3 أعضاء مراقبين.

- تم إنشاء اللجنة الاستشارية بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 302 رابعا والصادر بتاريخ 8 ديسمبر 1949.

اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة «الأونروا» مرتين سنويا

- تضطلع اللجنة الاستشارية بمهمة تقديم النصح ومساعدة المفوض العام لوكالة «الأونروا» في تنفيذ مهام ولاية الوكالة.

- اللجنة الاستشارية تجتمع مرتين سنويا لمناقشة القضايا التي تهم وكالة«الأونروا».