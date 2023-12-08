انطلاق القوافل الدعوية بمساجد القليوبية.. فعاليات متنوعة

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل الأوقاف في القليوبية عن متابعة اليوم جميع القوافل الدعوية على مستوى الإدارات الفرعية.

قوافل دعوية بالقليوبية

وأوضح أنه قامت كل إدارة بإقامة فعالية دعوية كبرى شملت الآتي:

- مجلس قراءة سورة الكهف

- مجلس للصلاة على سيدنا محمد.

- إقامة النشاط التثقيفي للطفل بكل إدارة والوقوف على بعض النماذج للمتميزين من الأطفال

- أداء خطبة الجمعة لقيادات كل إدارة بأكبر المساجد بها.

وأوضح الشيخ صفوت أبو السعود أنه جرى النزول للقافلة الدعوية بإدارة أوقاف قها في القليوبية والمقامة بقرية كفر الجمال، وأدى بها خطبة الجمعة بمسجد الرحمة المهداة أحد مساجد القافلة الدعوية

الإيجابية عنوان عريض للمجتمع البشرى

وأشار إلى أن الإيجابية عنوان عريض للمجتمع البشرى الصالح، وهى تعنى التعاضد والاتحاد والتعاون بين أفراد المجتمع على اختلاف طبقاتهم وثقافاتهم لتكوين صورة أخلاقية راقية تمثل المظهر اللائق بالوطن الذي يحتويهم، «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان».

وأكد أن الإيجابية تسوق وتدفع الفرد إلى الأخذ بالأسباب وعدم اليأس عند الشدائد ومواجهة الأخطار بمزيد من التحدي والإصرار والثقة في نصر الله، مشيرا إلى الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المنتظر إقامتها بداية من الأحد القادم.

وأكد أن هذا الشأن ينبغي أن يكون في رقبة كل حر وصاحب مبدأ يعرف للوطن قيمته الإنسانية والدينية، وأن خروج المواطنين للإدلاء بصوتهم في ظل التحديات القائمة التي لا تٌخفى على عاقل تستدعى من الجميع الامتثال لنداء الوطن، رغم أنف خونة الداخل وأعداء الخارج المتربصين بالوطن ومقدراته.