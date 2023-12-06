حياة كريمة تعلن انطلاق مبادرة «أنت الحياة» في محافظة القليوبية (صور)

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، وصول مبادرة «أنت الحياة» إلى محافظة القليوبية، مشيرة إلى أنها انطلقت في قرية العمار الكبرى، التابعة لمركز طوخ.

فاعليات مبادرة «أنت الحياة» بالقليوبية

وأوضحت حياة كريمة، في بيان، أن المبادرة تضم عددا كبيرا من الأنشظة والفعاليات التي تخدم كل المصريين بمختلف الأعمار بالمجان؛ منها قوافل طبية، قوافل زراعية، قوافل بيطرية، إضافة إلى كورال غنائي للأطفال.

حملات توعية وكشف مجاني

وأضافت المؤسسة أن المبادرة تضمنت حملات توعية بمخاطر السمنة، والكشف على الأطفال للتأكد من خلوهم من التقزم والأورام، إلى جانب الالقتاء بالمزراعين وتعريفهم بمزايا طرق الري الحديثة.

مساعدة الغارمين ضمن مبادرة أنت الحياة بالقليوبية

وأشارت حياة كريمة إلى أن مبادرة أنت الحياة بالقليوبية، قدمت المساعدة لعدد من الغارمين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، إضافة لعمل مسح ميداني لمشاكل أهل القرية، للوقوف على أولوياتها والعمل على توفيرها من خلال مشروعات حياة كريمة في المرحلة الثانية.