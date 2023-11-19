محافظة القليوبية تكرم خريجي دفعة جديدة من برنامج المنح الدراسية «مستقبلي»

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الاحتفالية السنوية السابعة لبرنامج المنح الدراسية «مستقبلي»، للمعلمين والطلاب والتي نظمتها الشركة المصرية للتكرير بمجمع بترول مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، بحضور الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، والدكتور محمد سعد رئيس الشركة المصرية للتكرير، والمهندس أيمن عماره نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للمشروعات، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظتي القليوبية والقاهرة.

وفي بداية الاحتفالية، أعرب محافظ القليوبية عن سعادته بالتواجد في إحتفالية تخرج دفعة جديدة من المستفيدين ببرنامج المنح الدراسية «مستقبلي» والذي يُعد من أهم برامج التنمية المجتمعية، التي تقدمها الشركة المصرية للتكرير بهدف تلبية إحتياجات المجتمع المحلي، مؤكدا أن الدولة لا تألوا جهداً للوصول إلى أفضل سُبل التطوير وتنمية الوعي المجتمعي للمشاركة في دفع عجلة التنمية.

وأشار إلى أهمية برنامج مستقبلي، لما يُقدمه من مساهمة فعالة لتحقيق مستقبل علمي أفضل سواءً كان للطلاب أو المعلمين أو خريجي الجامعات، وذلك من خلال المنح الدراسية والدورات التدريبية العلمية وحملات التوعية وغيرها من الأنشطة التي تدعم التعليم، مما يؤثر بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تكريم 79 من المستفيدين الجدد

وخلال الاحتفالية، جرى تكريم 79 من المستفيدين الجدد بمنح مبادرة مستقبلي للمعلمين والطلاب لعام 2023، منهم 19 منحة دراسية لطلاب وطالبات التعليم الجامعي، و27 منحة دراسية لطلاب التعليم الفني بمعهد السالزيان «دون بوسكو»، و33 منحة تدريبية للمعلمين والمُعلمات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لإستكمال دراستهم في أبرز الجامعات الحكومية والخاصة بمصر.

وفي ختام الاحتفالية، قدم محافظ القليوبية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، التهنئة للمستفيدين الجدد بمنح مبادرة مستقبلي، متمنين لهم دوام التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

أبرز المعلومات عن برنامج مستقبلي

أطلقت الشركة المصرية للتكرير برنامج «مستقبلي» في عام 2016، بهدف تحسين المنظومة التعليمية في مصر، ودعم الطلاب والمعلمين في المناطق المحيطة بمشروع الشركة في مسطرد.

ويشمل البرنامج منحًا دراسية للطلاب الجامعيين، ومنحًا دراسية للطلاب في التعليم الفني، ومنحًا تدريبية للمعلمين.

وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج حتى الآن 479 مستفيدًا، منهم 216 طالبًا جامعيًا، و106 طالبًا في التعليم الفني، و215 معلمًا.