تفاصيل حركة الصادرات والواردات من البضائع بميناء دمياط البحري خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37830 طن تشمل 6657 طن رمل و3900 طن علف بنجر و7842 طن أسمنت معبأ و8225 طن يوريا و2100 طن مولاس و9106 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37014 طن تشمل 3000 طن خردة و14488 طن حديد و878 طن خشب زان و9112 طن قمح و7259 طن ذرة و1200 طن فول صويا و3715 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 1077 طن، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 134 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 127 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4218 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 127264 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 344952 طنًا، كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5289 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، و2 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم و50 حاوية 20 قدم قادمين من الإسكندرية والعين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5897 شاحنة.