محافظ بورسعيد يشهد جلسة تشاور مجتمعي لمشروع شحن وتفريغ وتخزين البضائع العامة

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، الجلسة التشاورية للحوار المجتمعي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع حول مشروع شحن وتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف، بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.

تنمية غرب وشرق بورسعيد

وناقش اللواء عادل الغضبان، عددا من الموضوعات المتعلقة بسبل تنمية غرب وشرق بورسعيد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات وموارد المنطقة، وخلال اللقاء، تم استعراض مشروع شحن وتفريغ وتداول و تخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف «الفوسفات واليوريا بمشتقاتها و الحجر الجيري والجبس والملح وغيرها» التي ستساهم في دعم المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة

التنمية المستدامة ببورسعيد

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد ، لافتا أن العالم أجمع يشيد بالإعجاز الذي حققته الدولة المصرية في كافة المجالات، مشيرا للتحول الذي شهدته منطقة غرب وشرق بورسعيد نتيجة الاستقرار والعمل والبناء وأن القيادة السياسية حريصة على توفير الاستقرار وإيجاد مزيد من الفرص لأبناءنا، الذين بدورهم يجب أن يكونوا مؤهلين للحصول على الفرصة.