«الضرائب» تعتمد إجراء جديدا للإفراج عن البضائع الجمركية

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة، يهدف إلى تسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع، مشيرًا إلى أن هذا يتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

تسجيل كافة المستوردين بالفاتورة الإلكترونية

وأوضح «الضباعني»، أنه تم الربط بين المنظومتين عن طريق تسجيل كافة المستوردين بالفاتورة الإلكترونية، وفي حالة عدم التسجيل لا يتم الإفراج عن الرسائل الاستيرادية، وتم اتخاذ عدة إجراءات تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية في إنهاء التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 24 ساعة على الأكثر حتى لا يتسبب ذلك في مشاكل للمستوردين.

وأضاف رئيس الضرائب، أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق للدعم الفني بالمنافذ لضمان التدخل الفوري، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة بحيث تضم في عضويتها ممثلين عن مصلحتي الضرائب والجمارك وشركتي «E-Finance» و«MTS» بحيث تختص إحدى هذه اللجان بالتعامل مع الشهادات الجمركية للأصناف المستعملة والأخرى مع الشحنات الجوية.

منظومة الفاتورة الالكترونية

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح وشرح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الالكترونية وخاصة للمصدرين والمستوردين وبخاصة بعد الربط الشبكي بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية (نافذة)، حيث تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم ندوة أون لاين أسبوعيا للمصدرين والمستوردين يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة، ويتم الإعلان عن رابط حضور هذه الندوة على الصفحات الرسمية للمصلحة على (فيسبوك، وتويتر، وانستجرام)، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة ،مشددا على ضرورة قيام الممولين بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى يتمكنوا من استكمال أعمال الاستيراد والتصدير مع منظومة الجمارك (نافذة).

تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفني المجاني للممولين

وأوضح أن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفني المجاني للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.