 لماذا حذرت هيئة بحرية بريطانية السفن في البحر الأحمر من كيان مجهول؟

أفاد موقع «روسيا اليوم»، بأن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، دعت السفن في البحر الأحمر إلى توخي الحذر، عقب تلقيها بلاغا عن «كيان مجهول» يأمر السفن بتغيير مسارها، وقالت الهيئة البريطانية: «تلقت تقارير عن كيان يدعي أنه السلطات اليمنية، ويأمر السفينة بتغيير مسارها في جنوب البحر الأحمر».

نشاط مسيرات وانفجار محتمل

ونصحت الهيئة البريطانية، السفن الموجودة بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، وكانت قد أعلنت الأحد الماضي أنها تلقت تقارير عن نشاط مسيرات وانفجار محتمل بمضيق باب المندب بالبحر الأحمر.

جماعة الحوثيين

من جهتها أعلنت جماعة الحوثيين، في 19 نوفمبر الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن «جالاكسي ليدر» المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.