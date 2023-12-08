رئيس حزب الريادة: المشاركة بالعملية الإنتخابية حق دستوري لكل مواطن

أكد كمال حسانين رئيس حزب الريادة ضرورة النزول والمشاركة بكثافة خلال الإنتخابات الرئاسية 2024 والمقرر انطلاقها 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنه حق دستوري لكل مواطن في المشاركة بصنع المستقبل.

الإنتخابات الرئاسية

وقال كمال حسانين خلال تصريحاته لـ«الوطن» إن المرحلة المقبلة تواجهها الكثير من التحديات، فلابد من وجود رئيس قوي بحجم مصر للتغلب عليها إضافة إلى تفادي المخاطر الإقليمية التي ضربت المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

الإنتخابات الرئاسية في الخارج

وأشاد رئيس حزب الريادة خلال حديثه بمشاركة المصريين في الخارج خلال الأيام الماضية قائلا إن أبناء الجالية المصرية في الخارج أثبتوا للعالم أن مصر تعيش في قلوبهم، معربا عن أمنياته بأن تشهد الانتخابات في الداخل إقبالا كثيفا من قبل الناخبين خاصة بأنها تتميز بالتعددة بين أكثر من مرشح.

ومن المنتظر أن تنطلق أولى أيام الإنتخابات الرئاسية 2024 بعد غد الأحد وأن تستمر لمدة 3 أيام ويتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية لولاية رئاسية مدتها 6 سنوات.