«سوهاج» تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات في معيار البنية التحتية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حصدت المركز الأول على مستوي الجامعات المصرية في معيار المنشآت والبنية التحتية، وقفزت 35 مركزاً عن العام الماضي، وذلك في التصنيف الدولي للجامعات المستدامة 2023، حيث كانت في الترتيب رقم 355 من بين 1050 جامعة عالمية مشاركة، لتصل للمركز 320 من بين 1185 جامعة عالمية، لتحصد المركز الثامن في التصنيف بشكل عام من بين 26 جامعة مصرية مشاركة.

وأكد «النعماني»، أن جامعة سوهاج استطاعت أن تحقق هذا المركز المتميز عالمياً ومحلياً نتيجة جهودها المبذولة لتطبيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بشكل فعلي، من خلال تجهيز الحرم الجامعي ليكون محافظًا على معايير الاستدامة والبيئة الخضراء مثل إنشاء المباني المستدامة، والتقليل من استخدام وسائل النقل الملوثة للبيئة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والحفاظ على الغطاء الأخضر والعمل على زيادته، وتخفيض انبعاثات الكربون، والحد من الضوضاء، بالإضافة إلى التخلص الآمن من النفايات، والتحول الرقمي لتقليل استخدام الورق والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وصولًا إلى صفر انبعاثات كربونية تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

المنافسة قوية لزيادة عدد الجامعات العالمية

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المنافسة هذا العام كانت قوية لزيادة عدد الجامعات العالمية والمصرية المشاركة، مضيفاً أن تقدم الجامعة في الترتيب يرجع إلى تطبيقها العديد من برامج وأنشطة الاستدامة التي تعتمد على نشر مفاهيمها بين منسوبيها، وزيادة الوعي البيئي، والاستخدام الأمثل للموارد لكي تستمر في كونها جامعة صديقة للبيئة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «اتحضر للأخضر»، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ومبادرة 100 مليون شجرة.

دعهم اللامحدود أثناء إعداد الملفات المطلوبة للتصنيف

وأوضح الدكتور حمدي حسانين عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، ومدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة والمشرف العام على ملف الجامعة في هذا التصنيف، أن فريق العمل بذل جهوداً كبيرة أدت إلى ظهور الجامعة بمظهر مشرف عالمياً ومحلياً، مٌقدماً الشكر لإدارة الجامعة وفريق العمل المشارك على دعهم اللامحدود أثناء إعداد الملفات المطلوبة للتصنيف.