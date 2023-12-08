رئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية: لم نرصد أي تجاوزات حتى الآن

أكّد كوفي كانكام، رئيس البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، ورئيس ائتلاف نزاهة الدولي، متابعة سير العملية الانتخابية في مصر، منذ فتح باب الترشح مرورًا بالدعاية الانتخابية، وتصويت المصريين بالخارج، حتى لحظات الصمت الانتخابي الأولى، دون رصد أي مشكلات أو ملاحظات حتى الآن.

إجراءات الهيئة الوطنية لتنظيم العملية الانتخابية

أضاف «كانكام» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ الائتلاف تابع الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات حتى الآن لتظيم العملية الانتخابية، وتبين أنها جيدة وتتماشى مع القانون والدستور المصريين.

واختتم رئيس ائتلاف نزاهة الدولي، بالإشارة إلى أنّه اتضح من زيارة أحد المرشحين بالأمس، سير العملية الانتخابية بشكل جيد حتى الآن، مؤكدًا متابعة الدعاية خلال الأيام الماضية، وحصول جميع المرشحين على نفس المساحة.