قافلة سكانية شاملة في قرية الطود بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، قافلة سكانية متكاملة بالوحدة الصحية بالطود، لتقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

تنظيم قافلة سكانية في البحيرة

تضمنت القافلة تقديم عدد من الخدمات المتنوعة التي استفاد منها مواطنو القرية ومنها، تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لـ162 مستفيدا في تخصصات باطنة وأسنان ومتابعة حملة تطعيم الأطفال وحملة تنظيم الأسرة تحت شعار «حقك تنظمي»

كما تم تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم عقد ندوة حول أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ومرض الدودة الكبدية «الفاشيولا»، والتلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية، كما تم عمل علاج جماعي لعدد 200 أغنام ورش 50 رأس ماشية.

تقديم خدمات متنوعة في قافلة طبية

وشملت القافلة السكانية بجانب تقديم خدماتها المتنوعة للمواطنين، عقد ندوة بعنوان «حقوق العمال وذوي الإعاقة في القانون».

يأتي القافلة في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان واستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية و السكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.