رئيس مدينة دمنهور: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أعلن محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور بالبحيرة، عن تشكيل غرفة عمليات في الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن الغرفة برئاسته وعضوية كل من كامل عبد الله، سكرتير عام المركز، و نواب رئيس المركز، ومدير إدارة الأزمات والكوارث، ومدير شئون المجالس وممثلين من مختلف الجهات المعنية.

وأكد رئيس مدينة دمنهور أن الغرفة تتلقى الإخطارات من غرف العمليات الفرعية في مجالس القرى ورصد إقبال الناخبين على لجان الانتخابات وإزالة المعوقات التي تواجه العملية الانتخابية لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وأوضح «كجك» تشكيل غرف عمليات فرعية في مجالس القرى على نفس تشكيل الغرفة الرئيسية، على أن تكون برئاسة رئيس القرية، لموافاة غرفة العمليات الرئيسية في الوحدة المحلية بالجديد .

تفقد عدد من المقرات الانتخابية

وتفقد رئيس مدينة دمنهور، قبل قليل، عدداً من المقرات الانتخابية، للاطمئنان على جاهزيتها من حيث النظافة ورفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، وجميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.

أوضح رئيس المركز انتهاء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والتي ستنطلق في الداخل اعتباراً من يوم الأحد المقبل ولمدة 3 أيام.

يشار أن مركز دمنهور ستجرى به الانتخابات داخل 117 لجنة فرعية، مقسمة على 89 مركز انتخابي، لاستقبال 634 ألفا و 154 ناخبا من مواطني مركز ومدينة دمنهور، بالإضافة إلى لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم .