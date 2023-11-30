تجهيز مقرات لجان الانتخابات الرئاسية بالكراسي المتحركة في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة رفع درجة الاستعداد والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة على مدار الساعة، وتجهيز المدارس والمقار الانتخابية بكافة وسائل الراحة لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن والسيدات وضرورة توفير كراسي ومظلات وأماكن انتظار مناسبة أمام مقار اللجان الانتخابية، لتهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

ضرورة توعية طلاب المدارس بحث أولياء الأمور

وأكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة توعية طلاب المدارس بحث أولياء الأمور وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية كونه واجب وطني على كل مصري.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب محافظ البحيرة مع مجلس أمناء المدارس والعاملين بالتربية والتعليم رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وعدد كبير من أعضاء مجالس أمناء المدارس بالتربية والتعليم.

ورحبت نائب محافظ البحيرة برئيس المجلس القومي لمتحدي الإعاقة معربة عن سعادتها باهتمام المجلس بدعم ذوي الهمم وتنمية مهاراتهم ومشاركتهم في شتي المجالات، وأكدت« بلبع» الجهود الكبيرة التي تقوم بها المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لذوي الهمم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمشاركة في كافة الفعاليات بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم في المشاركة السياسية.

دور المجلس الاستشاري للانتخابات

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية المشاركة السياسية الإيجابية لذوي الإعاقة ودور المجلس في هذا الشأن والإجراءات التيسيرية المقدمة لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات تفعيل المشاركة الفعالة بالعملية الانتخابية و منها توفير نموذج الاقتراع بطريقة برايل بالمقرات الانتخابية بداخل وخارج مصر بالإضافة إلى إتاحة خط ساخن لغرفة العمليات للتواصل مع المجلس لمتابعة العملية الانتخابية وتلقي الشكاوى والعمل على حلها.

كما أكد السكرتير العام للمحافظة حرص الدولة على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة و اهتمام القيادة السياسية بدعهم وتمييزهم بالمجالس النيابية والوظائف القيادية بالدولة.

وأوضحت ضرورة مباشرة حقوقهم السياسية في الانتخابات الرئاسية وجميع الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية والدستورية و أهمية التعبير عن آرائهم لدورهم الفعال في الدولة، كما حث الجميع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.