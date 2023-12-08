«التنسيقية» تطلق أغنية جديدة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية جديدة بعنوان: «صاحبة معالي السيادة مصر».

وتأتي الأغنية ضمن حملتها «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي»، لحث الجمهور على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر أن تبدأ للمصريين في الداخل الأحد القادم ولمدة ثلاثة أيام.

ظهور شباب التنسيقية في الأغنية

وظهر عدد من شباب التنسيقية خلال الأغنية يحثون المواطنين والشباب على النزول في الانتخابات الرئاسية 2024 والإدلاء بأصواتهم.

وكانت التنسيقية عقدت عددا كبيرا من الندوات في عدد من الجامعات والمعاهد، لتوعية الشباب بأهمية الانتخابات الرئاسية.

كما أعلنت التنسيقية إطلاق برنامج انتخابي للـ6 سنوات القادمة وتتقدم به لمرشحي الرئاسة.