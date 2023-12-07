«القومي للمرأة»: جاهزون لتلقي استفسارات السيدات حول الانتخابات الرئاسية

قالت الدكتورة رانيا يحيى، مقرر لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس يستعد في الوقت الحالي لمتابعة الانتخابات الرئاسية، من خلال تجهيز الغرفة المركزية التي ستكون مسؤولة بشكل أساسي عن أعمال الرصد المتابعة في كل المحافظات.

وأوضحت في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الغرفة المركزية للمجلس ستكون على تواصل مستمر مع جميع المحافظات، وجاهزة لتلقي الاستفسارات من السيدات حول جميع الأمور المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وهناك تعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل أي نوع من العقبات قد تتعرض له أي سيدة، للإدلاء بصوتها في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأشارت إلى أن المجلس يهدف إلى مساعدة كل السيدات على ممارسة هذا الاستحقاق الدستوري، وهناك عدد من اللجان الفرعية في كل المحافظات، والتي ترسل تقارير والملاحظات إلى الغرفة المركزية، وهناك تواصل مستمر بين المركزية ولجانها في المحافظات المختلفة على مدار 24 ساعة.

انتخابات المصريين في الخارج

وأشادت عضو القومي للمرأة بإقبال المصريين في الخارج وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحة أن هذه الأيام الـ3 كانت دليل قاطع على الوطنية العالية لدى المصريين، رغم الصعوبات المختلفة، مثل درجات الحرارة المنخفضة والمسافات البعيدة.