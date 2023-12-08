جوتيريش: الأمم المتحدة ملتزمة بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة

أفاد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن حول التطورات في غزة، بأنه يخشى أن تكون نتائج التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع مدمرة للمنطقة، متابعًا: «أكثر من 130 من زملائي قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة وهي أكبر نسبة خسارة في الأرواح بالمنظمات الأممية».

ودعا«جوتيريش» في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية»،إلى زيادة توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين في قطاع غزة.

وتابع: «نعرب عن قلقنا من الانهيار الكامل لنظام الدعم الإنساني في غزة والأمر ستكون له عواقب وخيمة»، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

واستكمل: هناك عشرات الآلاف في غزة أصيبوا جراء القصف والكثيرون تحت أنقاض المباني المهدمة في القطاع، و85% من السكان في قطاع غزة اضطروا لمغادرة منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، و 97% من الأسر في شمال قطاع غزة لا يجدون المواد الغذائية الكافية، لافتًا إلى أن المستشفيات في قطاع غزة تتعرض للقصف الإسرائيلي المكثف والقليل منها يعمل بالإمكانات المتاحة.

وأوضح: «قوانين الحرب تدعو إلى الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين»، مطالبًا؛ مجلس الأمن بتجنب الكارثة ووقف إطلاق نار إنساني في غزة.