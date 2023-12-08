السيسي يشدد على جودة تنفيذ الأعمال خلال تفقده محور اللواء محمود نصر

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، حيث شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء محور اللواء محمود نصر، الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجديدة الجاري إنشاؤها لتخفيف الأحمال المرورية على طريقي القاهرة/ السويس والقاهرة/ الإسماعيلية، حيث يمتد بطول 19 كيلومترا بدءًا من تقاطع الطريق الدائري الأوسطي حتى محطة عدلي منصور التبادلية، بما يساعد على التنقل بسهولة إلى منطقة شرق القاهرة في أحياء مصر الجديدة وجسر السويس، وصولًا إلى مناطق وسط وغرب القاهرة.

واطمأن الرئيس من العاملين على سير العمل، مؤكدًا أهمية هذا المحور لتغيير الشكل المروري في القاهرة وخدمة المواطنين من خلال توفير فرص حركة مختلفة للمركبات، فضلًا عن دعم المسار التنموي الذي تنتهجه الدولة، وموجهًا بمواصلة الحرص على الحفاظ على جودة التنفيذ ومراعاة البعد البيئي في إنشاء مختلف الطرق بمحافظة القاهرة طبقًا للمواصفات العالمية، فضلًا عن إعداد دراسة للوصول إلى السبل المثلى لاستخدام الأراضي المحيطة بهذه الطرق على أفضل نحو.