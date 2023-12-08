الرئيس السيسي: نغير شكل القاهرة الكبرى وحركتها بالمحاور الجديدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن إنشاء محور اللواء محمود نصر، البالغ طوله 19 كيلومترا، جاء بعد دراسة محوري الإسماعيلية والسويس، حيث تبين أنه لا يوجد محور تبادلي لهما يخفف الحركة من عليهما، وفي الوقت نفسه يخدم على الكثير من التجمعات التي يجري تنفيذها حاليا.

وأضاف خلال جولة تفقدية للأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى افتتاح هذا الطريق وسط قاعدة المشير طنطاوي، وهذا أمر مهم يجب على الناس أن تعرفه، بأننا نغير في شكل القاهرة الكبرى وحركتها.

وأشار إلى أن حجم الأراضي التي يمكن تنميتها بعد إنشاء هذا المحور كثيرة، مواصلا: «المحور 19 كيلومترا لكن سيُحدث نقلة كبيرة للغاية في الحركة، لأن الطريق يربط بين الشمال والجنوب، فالطريق يبدأ من عدلي منصور حتى طريق السويس، ثم يُمكن المناورة بالسيارات الموجودة في محاور سعد الدين الشاذلي والفريق محمد فوزي، وربط مناطق المطرية وعين شمس والمرج للطريق الأوسطي».