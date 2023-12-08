رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

الرئيس السيسي يوجه بوضع تصور للاستفادة من الأراضي على جانبي محور محمود نصر

كتب:

محمد عزالدين
06:18 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الحرص على الحفاظ على جودة التنفيذ ومراعاة البعد البيئي في إنشاء مختلف الطرق بمحافظة القاهرة طبقا للمواصفات العالمية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال جولة تفقدية للأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أنه في أثناء مروره لاحظ مساحة كبيرة من الأراضي الفارغة، موجها العاملين بمحور اللواء محمود نصر بدراسة وضع تصور للاستفادة بالأراضي على جانبي المحور.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي: نغير شكل القاهرة الكبرى وحركتها بالمحاور الجديدة

الرئيس السيسي يتفقد عددا من المحاور والطرق في القاهرة الكبرى

«حملة السيسي» تستعرض كلمة الرئيس بشأن الدعوة للمشاركة في انتخابات الرئاسة

وزير الرياضة: تأهل لاعب الشراع إلى أولمبياد باريس نتاج دعم الرئيس السيسي

شيخ الطريقة الجازولية: نؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات

أمين «حماة الوطن» من الساحة الرضوانية: أهالي الأقصر يؤيدون الرئيس السيسي
بقلم محمد عزالدين