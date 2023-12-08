الرئيس السيسي يوجه بوضع تصور للاستفادة من الأراضي على جانبي محور محمود نصر

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الحرص على الحفاظ على جودة التنفيذ ومراعاة البعد البيئي في إنشاء مختلف الطرق بمحافظة القاهرة طبقا للمواصفات العالمية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال جولة تفقدية للأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أنه في أثناء مروره لاحظ مساحة كبيرة من الأراضي الفارغة، موجها العاملين بمحور اللواء محمود نصر بدراسة وضع تصور للاستفادة بالأراضي على جانبي المحور.