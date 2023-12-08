«رياضة الشرقية»: تدريب غير الكشفيين لتنمية المهارات بمراكز شباب المحافظة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، استمرار فعاليات تنفيذ البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين بمراكز شباب الشرقية والمقرر تنفيذه بمراكز شباب «منشأة رضوان، أبو كبير، المهدية - الجمايلة».

التدريب على أعمال الريادة بالمجال الكشفي

استكمل قادة الكشافة تدريب اليوم لغير الكشفيين إذ جرى التقسيم الحضور إلى مجموعات على حسب العمر وتم التذكير بما سبق التعريف بالحركة الكشفية قانون الكشافه وتدريب الأشبال والزهرات على فن التخاطب بالإعلام السيمافور الدايرة الأولى والثانية وتكوين كلمات من الحروف وإرسالها كما تدرب الحاضرين من سن الكشافة على أعمال الريادة داخل المجال الكشفي.

تنمية المهارات الكشفية

ويأتى ذلك ضمن خطة الإدارة المركزية لتنمية النشء بهدف تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين والذى يتم تنفيذه خلال الفترة من 15 أكتوبر الجاري حتى 15 يناير المقبل، ويتم تنفيذ البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تحت إشراف الدكتور أحمد البسطويسي مدير إدارة تنمية النشء، أحمد سعد وكيل إدارة تنمية النشء بالشرقية، الاستاذة إلهام الشاعر رئيس القسم الكشفي.