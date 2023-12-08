تغيير اسم فيلم «كتف قانوني» للفنانة هالة صدقي إلى «الملكة»

انتهت الفنانة هالة صدقى فى الأيام الماضية من تصوير فيلمها «كتف قانونى»، والذى يعيدها للسينما بعد غياب سنوات طويلة.

تغيير اسم فيلم هالة صدقي

وكشف مصدر داخل العمل فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تقرر تغيير اسمه إلى «الملكة» بدلا من «كتف قانوني»، لافتًا إلى أنه تقرر طرحه في نهاية ديسمبر الجاري، لينضم لقائمة موسم أفلام رأس السنة.

وتدور أحداث الفيلم حول بطلة العمل «ماجدة»، والتي تجسدها الفنانة هالة صدقى، وهى سيدة أعمال ولكنها تتورط بمرور الوقت لعدة مشكلات وتجد عداءات كثيرة تحاول النجاة منها برفقة أصدقائها المقربين والتى تجسدهم خلال الأحداث الفنانة دينا، وبدرية طلبة، فى إطار كوميدى يضم العديد من كوميديا الموقف.

تفاصيل فيلم كتف قانوني

فيلم «كتف قانونى»، من تأليف هشام هلال، واخراج سامح عبدالعزيز، من بطولة هالة صدقى، دينا، شيرين رضا، كريم عفيفى، بدرية طلبة، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، شمس، باسم سمرة، انتصار، رانيا يوسف، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، شمس،مصطفى أبو سريع وآخرين.