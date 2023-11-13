6 معلومات عن فيلم «كتف قانوني».. يجمع هالة صدقي ورانيا يوسف

يترقب صناع فيلم كتف قانوني، تحديد موعد طرحه بدور العرض السينمائي، خصوصًا بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهده في الساعات القليلة الماضية، ودخوله المراحل النهائية للمونتاج والمكساج، ومن المرتقب طرحه في موسم أفلام رأس السنة، وذلك حسب مصدر من داخل الشركة المنتجة.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم كتف قانوني، وذلك من خلال السطور التالية:

- يقود البطولة هالة صدقي ورانيا يوسف.

أبطال فيلم «كتف قانوني»

- يشارك في بطولة الفيلم شيرين رضا، باسم سمرة، كريم عفيفي، أوس أوس، دينا، انتصار، عارفة عبدالرسول، بدرية طلبة، دارين حداد، وعدد من ضيوف الشرف منهم حسن الرداد.

فيلم كوميدي تشويقي

- تأليف هشام هلال، إخراج سامح عبدالعزيز.

- ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية التي تحمل مزيجًا من التشويق والإثارة.

- تدور قصة الفيلم حول سيدة تتعرض لكثير من الأزمات والمشكلات وتحاول الحصول على حقوقها، الأمر الذي يفجر الصراع.

- انطلق تصوير الفيلم في شهر أغسطس الماضي، وجرى الانتهاء من التصوير بالكامل في الساعات القليلة الماضية.