رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

6 معلومات عن فيلم «كتف قانوني».. يجمع هالة صدقي ورانيا يوسف

كتب:

هبة أمين
12:44 ص | الإثنين 13 نوفمبر 2023
أبطال فيلم كتف قانوني

أبطال فيلم كتف قانوني

يترقب صناع فيلم كتف قانوني، تحديد موعد طرحه بدور العرض السينمائي، خصوصًا بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهده في الساعات القليلة الماضية، ودخوله المراحل النهائية للمونتاج والمكساج، ومن المرتقب طرحه في موسم أفلام رأس السنة، وذلك حسب مصدر من داخل الشركة المنتجة.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم كتف قانوني، وذلك من خلال السطور التالية:

- يقود البطولة هالة صدقي ورانيا يوسف.

أبطال فيلم «كتف قانوني»

- يشارك في بطولة الفيلم شيرين رضا، باسم سمرة، كريم عفيفي، أوس أوس، دينا، انتصار، عارفة عبدالرسول، بدرية طلبة، دارين حداد، وعدد من ضيوف الشرف منهم حسن الرداد.

فيلم كوميدي تشويقي

- تأليف هشام هلال، إخراج سامح عبدالعزيز.

- ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية التي تحمل مزيجًا من التشويق والإثارة.

- تدور قصة الفيلم حول سيدة تتعرض لكثير من الأزمات والمشكلات وتحاول الحصول على حقوقها، الأمر الذي يفجر الصراع.

- انطلق تصوير الفيلم في شهر أغسطس الماضي، وجرى الانتهاء من التصوير بالكامل في الساعات القليلة الماضية.

اقرأ المزيد:

انتهاء تصوير فيلم «كتف قانوني» تمهيدا لطرحه بالسينمات

هالة صدقي تجمع تبرعات من صناع عمل فيلم «كتف قانوني» لصالح أهل فلسطين

رانيا يوسف تعلن انتهاء تصوير مشاهدها في فيلم «كتف قانوني»

هالة صدقي تدعم أطفال فلسطين: فيه رب عادل

هالة صدقي توجه رسالة دعم للشعب الفلسطيني: «الرحمة لأهالينا»

آخرهم هالة صدقي.. نجوم الفن يتطوعون في الهلال الأحمر لصالح أهالي غزة
بقلم هبة أمين