عاجل.. سبب عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام بلوزداد.. خبير تحكيمي يوضح

حسم توفيق السيد، عضو لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، الجل بشأن أحقية الأهلي إلى ركلة جزاء أمام شباب بلوزداد الجزائري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في السادسة من مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام بلوزداد

وقال توفيق السيد، في تصريحات خاصة لـ « الوطن سبورت»: «الكرة لمسة يد لاعب الفريق الجزائري، ولكنها ليست ركلة جزاء، خاصة أن المساحة من الحارس للمدافع قريبة جدًا ووضع اللاعب تشريحيًا يتواجد بصورة طبيعية ولا يستطيع أن يحرك يده بعيده عن الكرة.

وأضاف: «ولكن قرار الحكم خطأ باحتساب الكرة خطأ على مهاجي الأهلي لاسيما أنه لم يشترك أحد مع حارس شباب بلوزداد الجزائري رايس مبولحي، وكان يجب استمرار اللعب.