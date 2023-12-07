كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مجانا.. «قناة مفتوحة»

خطوة جديدة للأهلي في طريق الوصول إلى أبعد نقطة في إفريقيا، وذلك عندما يقف وجهًا لوجه أمام شباب بلوزداد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تكون أرضية ملعب «برج العرب»، يوم 8 ديسمبر.. فما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد؟

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، ستكون فرصة جديدة للأهلي من أجل الذهاب بعيدًا، حصد 3 نقاط جديدة، قادرة على منحه الأولوية في التأهل إلى الدور التالي بدوري أبطال إفريقيا، إذ يقف في المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بـ4 نقاط بعد الفوز مرة والتعادل مرة أخرى، فيما جاء شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ما يشعل الصراع بين الثنائي على حسم المركزين الأول والثاني مبكرًا.

طريقة تثبيت قناة أون تايم سبورت الأرضية

قناة أون تايم سبورت الأرضية تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، عبر بثها الأرضي، بالتردد الرقمي الأرضي UHF32، والتردد التماثلي الأرضي UHF9، ويرصد التقرير طريقة تثبيت القناة الأرضية، لإتاحة الفرصة لمشاهدة اللقاء.

افصل الريسيفر عن جهاز التليفزيون.

يجب فصل الريسيفر عن جهاز التلفزيون حتى تتمكن من توصيل إريال الاستقبال الأرضي بجهاز التليفزيون.

قم بتوصيل إريال الاستقبال الأرضي بجهاز التليفزيون.

اضغط على زر «الإعدادات» من جهاز التحكم عن بعد.

اضغط على قائمة القنوات.

حدد «توليف إعداد القناة».

اضغط على «توليف تلقائي».

حدد «البحث الرقمي ذاتيًا».

ادخل تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية UHF32 «أو UHF9 إذا كنت تستخدم البث التماثلي».

انتظر حتى يتم الانتهاء من تثبيت القناة.

يجب أن يكون جهاز التليفزيون متوافقًا مع البث الأرضي الرقمي أو التماثلي، وقد تختلف الخطوات الدقيقة حسب طراز جهاز التليفزيون.