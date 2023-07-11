عاجل.. شباب بلوزداد الجزائري يطلب استعارة نجم الأهلي

طلب نادي شباب بلوزداد الجزائري، التعاقد مع أحمد قندوسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب مصدر مطلع داخل نادي شباب بلوزداد، فإن إدارة النادي تقدمت بعرض لضم أحمد قندوسي من الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

مصدر: شباب بلوزداد ينتظر رد الأهلي لضم قندوسي

وأوضح المصدر لـ«الوطن سبورت»: «ننتظر رد الأهلي على عرضنا بشأن ضم قندوسي لمدة موسم على سبيل الإعارة».

وكان الأهلي قد تعاقد مع أحمد قندوسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي وفاق سطيف الجزائري.

ولم يحجز قندوسي، مقعدًا في تشكيل الأهلي الأساسي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

أرقام قندوسي مع الأهلي

وشارك أحمد قندوسي في 18 مباراة مع الأهلي، منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي، وسجل هدفًا وصنع 3.

وتوج قندوسي صاحب الـ24 عامًا، بـ 4 بطولات مع النادي الأهلي، وهي: الدوري المصري، وكأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا، والسوبر المصري.