3 طرق مجانية لمتابعة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد.. آخر بروفة قبل المونديال

مباراة مهمة يخوضها فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مساء اليوم، أمام شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا؛ وقبل ساعات من انطلاق المباراة، يمكن توضيح طريقة مشاهدة اللقاء ومتابعة كل ما يدور داخل المستطيل الأخضر لحظة بلحظة.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويستضيف المارد الأحمر، مساء اليوم، شباب بلوزداد الجزائري، في استاد برج العرب بالإسكندرية، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب، والسادسة مساءً بتوقيت قطر والبحرين والسعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويحاول لاعبو الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، تحقيق الفوز في مباراة اليوم على شباب بلوزداد الجزائري، لمواصلة تصدر ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة، لا سيما وأن اللقاء يعتبر البروفة الأخيرة للنادي الأهلي، قبل السفر إلى السعودية، لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر انطلاقها يوم 12 ديسمبر الجاري.

طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ولن تقتصر متعة مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد على الجماهير المتواجدة بمدرجات استاد برج العرب، بل يمكن لكل عشاق الساحرة المستديرة والقلعة الحمراء ومتابعي البطولة الإفريقية متابعة اللقاء مجانا ومعرفة كل ما يدور داخل المستطيل الأخضر من خلال البث الأرضي لقناة «تايم سبورتس».

ويمكن متابعة اللقاء من خلال متابعة محطتي أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM على عبر الراديو.

وخطوات تنزيل محطتي أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM عن طريق ضبط الترددات الخاصة بهما كالتالي:

- محطة أون سبورت FM عبر تردد 93.7.

- محطة الشباب والرياضة FM عبر تردد 108.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر، لقاء شباب بلوزداد، مساء اليوم، بتشكيل مكون من:

- حارس المرمى: محمد الشناوي

- خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول

- خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية

- خط الهجوم: حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا - بيرسي تاو.