بقرار بايدن.. حقيقة انتهاء الحرب على قطاع غزة نهاية الشهر الحالي

هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نهاية الشهر الحالي؟.. سؤال طُرح كثيرًا بعد إعلان وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، حدّد لإسرائيل نهاية عام 2023، سقفًا زمنيًا لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك في الوقت الذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر شتى بحق الإنسانية وبانتهاك القوانين والأعراف الدولية بحسب ما أكده العديد من المسئولين الفلسطينيين.

علق البيت الأبيض على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلاً: «لم نحدد موعداً نهائيًا لإنهاء حرب غزة»، وقال نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر، إن الولايات المتحدة لم تحدد موعدًا نهائيًا لإسرائيل لإنهاء طرد الفصائل الفلسطينية، إذ كان من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على وقف فوري لإطلاق النار.

وبحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للبيت الأبيض، قال نائب مستشار الأمن القومي لصحيفة «أسبن»، إن الولايات المتحدة لم تحدد موعدًا نهائيًا صارمًا لإسرائيل لإنهاء حملتها العسكرية لطرد الفصائل الفلسطينية من غزة، وإذا انتهت الحرب الآن، وجاءت تصريحاته بينما كان من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، على دعوة لوقف فوري لإطلاق النار، وحذرت الأمم المتحدة من انهيار نظام توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

ماذا دار بين الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو والعاهل الأردني؟

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله حول حرب غزة، ودعا الملك عبد الله مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، مشددا على أهمية الحفاظ على التنسيق الوثيق وبذل الجهود لإنهاء الحرب والوصول إلى السلام.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض إن هناك محادثات للتوصل إلى اتفاق يسمح بوقف مؤقت للحرب في غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين وعددهم 138 رهينة في القطاع.

ملف المحتجزين

وأضاف أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ليستا قريبتين من التوقيع على اتفاق آخر بشأن هدنة إنسانية أو إطلاق سراح الرهائن، موضحاً أن الرهائن في غزة ليسوا جميعهم محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، ولا يتم احتجازهم جميعًا معًا، مضيفًا أنه في بعض الحالات يتم نقلهم أيضًا من موقع إلى آخر.

وقالت إسرائيل إن حملتها العسكرية المستمرة هي أفضل وسيلة لضمان إطلاق سراح الرهائن، ولكن التنقلات الدولية ركزت على ارتفاع أعداد القتلى، حيث أكدت الفصائل الفلسطينية، أن 16 ألف فلسطيني استشهدوا في أعمال عنف مرتبطة بالحرب، وقالت إسرائيل إن 5000 منهم كانوا من الفصائل الفلسطينية.

من جانبه، أفادت «Haaretz»، أنه على مدى الأيام الستين الماضية، عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه الكامل لإسرائيل في قتالها للفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة، وأرسل حاملتي طائرات وأصبح أول رئيس أمريكي في التاريخ يزور إسرائيل خلال صراع نشط كما أنه يروج لحزمة مساعدات ضخمة لإسرائيل في الكونجرس.

علّق الدكتور ماهر صافي، الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني على ما يدور حاليًا بشأن الحرب على قطاع غزة، قائلا: «أول من دعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو الرئيس الأمريكي جو بايدن سواء بالدعم العسكري أو المالي».

وأضاف الدكتور ماهر صافي لـ «الوطن»، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول التلاعب بمشاعر الملايين من العالم خاصة الذين أدانوا ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصف الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني، الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه «متأرجح الأقوال»، فمرة ينادي بحل الدولتين وأخرى يقول من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها والقضاء على المقاومة الفلسطينية، ومرة أخرى يقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال لديها العديد من الأهداف العسكرية التي تريد تحقيقها.

وفسّر الدكتور ماهر صافي، ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي، بأن بايدن مُقبل على الانتخابات الرئاسية ويحاول إرضاء البيت الأبيض واللوبي الصهيوني والكونجرس الأمريكي: «بايدن يعلم أن عنوان الانتخابات القادمة هو العدوان على غزة»، وهنا عليه أن يقدم كشف حساب لما فعله لدعم قوات الاحتلال: «يقيني أن أصواته ستكون قليلة في الانتخابات لن سياسته تعتمد على ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين».