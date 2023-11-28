باحث سياسي: الأحداث الحالية تصب في صالح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

قال الدكتور توفيق حميد، الباحث السياسي في شؤون الشرق الأوسط، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعاني انقسام أجيال، لكن ينحصر الصراع مع كبار السن، الذين لديهم تفكير تقليدي كلاسيكي، يحمل أسبابا كثيرة لدعم إسرائيل.

الأحداث الحالية في صالح ترامب

وأضاف «حميد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أنّ نتائج الأحداث الحالية، ستكون في صالح «ترامب»، الرئيس الأمريكي السابق، لقدرته على اتخاذ القرارات وتنفيذها، على عكس إدارة «بايدن»، التي أظهرت ضعفا شديدا، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأوضح الباحث السياسي في شؤون الشرق الأوسط، أن واقعة إطلاق النار على 3 من الطلبة الجامعيين الفلسطينيين، لارتدائهم الكوفية والشال الفلسطيني، تنم على تطرف فكري وديني، وتدل على خطر شديد داخل المجتمع الأمريكي.

وتابع: «بعض الأشخاص الأجانب لديهم كراهية وغضب تجاه كل مهاجر وعربي، وسنشهد هجمات كراهية، وردود فعل تؤدي إلى زيادة حدة الكراهية».