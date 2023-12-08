محافظ أسيوط يتابع جاهزية اللجان ومقار الانتخابات الرئاسية بمركزي ساحل والبداري

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لليوم الثاني على التوالي لمتابعة المقار الانتخابية في المحافظة؛ للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من الأدوات والمستلزمات والمظلات والمقاعد والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، في إطار استعدادات المحافظة المكثفة للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري.

متابعة لجان الانتخابات

حيث بدأت الجولة بتفقد اللجان في مركز ساحل سليم، حيث تفقد المحافظ جاهزية اللجان بمدرسة الغريب الشاملة للتعليم الأساسي بقرية الغريب، ومدرسة المطمر الثانوية المشتركة بقرية المطمر، ومدرسة الشهيد المجند صلاح سالم للتعليم الأساسي بقرية اللوقا.

كما تابع توفير كافة التجهيزات باللجان وعمل المظلات داخل وخارج المقرات الانتخابية وتوفير الكراسي المتحركة ومقاعد الانتظار.

مركز البداري

واستكمل محافظ أسيوط جولته بتفقد جاهزية اللجان بمركز البداري حيث تفقد لجان معهد البداري الإعدادي الثانوي بنين الأزهري ومدرسة ممتاز نصار الرسمية لغات ومدرسة الشهيد أشرف رفعت نعيم الثانوية التجارية بقرية العقال البحري، واطمئن على تجهيز المقار الانتخابية على أعلى مستوى، مؤكدًا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

تجهيز اللجان

ووجه المحافظ خلال الجولة ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة كافة المقار الانتخابية وتوفير كافة الاستعدادات اللوجستية خلال عملية الاقتراع، مشيرًا إلى أنه تمت مراجعة المقار الانتخابية من حيث توافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية بديلة مؤكدًا تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أيا كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية وتمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية وتيسير الحركة المرورية وتوفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم والاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين لأداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.