إقبال كبير من الطلاب على القوافل التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن القوافل التعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية التي يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة تحت شعار الجمهورية الجديدة «العلم والعمل»، شهدت إقبالا كبيرا من الطلبة والطالبات خلال اليومين 7 و8 ديسمبر 2023 بمركزي ديروط والبداري للاستفادة من المحاضرات الدراسية التي يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة من خلال تقديم منتج تربوي متطور يساهم في تحقيق نتائج متميزة على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه القوافل التعليمية تأتي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب، ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مشروع القوافل التعليمية

وأوضح المحافظ أن مشروع القوافل التعليمية يعد من أهم المشروعات التي تستهدفها الدولة المصرية وتعمل على توسيع قاعدتها لتواكب تطلعات الجمهورية الجديدة في إطار استراتيجية «بناء الإنسان»، التي أطلقها رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الهدف من تنظيم تلك القوافل هو الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب ليحققوا نتائج مٌتميزة، من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور وبما يساهم في تحقيق نتائج متميزة على مستوى المحافظة.

المراجعات النهائية

وكانت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قد أطلقت قافلة تعليمية مجانية لطلاب الشهادات العامة الإعدادية، والثانوية بأسيوط على مدار يومين 7 و8 ديسمبر في مركز ديروط.