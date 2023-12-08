مندوب مصر بالأمم المتحدة: العنف لن يؤدي للسلام والإبادة لن تنجح في تصفية قضية شعب

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن العرب هم من بادروا إلى السلام مع إسرائيل، وأعربوا لعقود طوال عن تمسك وتطلع للحل السلمي، رغم رفض إسرائيل التجاوب مع دعاوى السلام، ورغم الجرائم الإسرائيلية المتكررة ضد المدنيين، ورغم التطرف الفكري والعقائدي المتصاعد في إسرائيل، إلا أن العرب ما زالوا متمسكين بالسلام.

وأضاف «عبدالخالق»، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن مشروع قرار يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن العرب يدركون جيدا، كأصحاب حضارة عريقة، أن العنف لن يؤدي إلى السلام، وأن الإبادة لن تنجح في تصفية قضية شعب، وأن الحوار والتعايش السلمي هما السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة.

وتابع: «وهو ما يدفعنا بعد أن نوقف تلك الحرب المدمرة، للتمسك باستئناف العملية السياسية في أسرع وقت، بهدف تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط من خلال إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».