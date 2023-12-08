أرخص أماكن الفسح في الفيوم تذكرة دخولها بـ5 جنيهات

مناظر طبيعية خلابة، ومُغامرات مُتميزة ومتعددة، وأسعار بسيطة في متناول الجميع، هكذا توفر محافظة الفيوم فُسحة بأسعار زمان في أفضل أماكن الفسح التي تتراوح سعر تذاكر الدخول بين 5 وحتى 10 جنيهات، بينما هناك أماكن تفتح أبوابها أمام الزوار مجانا، تلك المناطق السياحية التي تنتعش بقدوم فصل الشتاء الذي يكون وش الخير على المحافظة نظرًا لاعتدال حالة الطقس بها.

تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، كيف يمكنك قضاء فسحة بأسعار زمان رفقة أسرتك، في أفضل أماكن التي لا تزيد تذكرة دخولها عن جنيهات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

ما الأماكن التي يمكن زيارتها في الفيوم؟

ويدور سؤال ما الأماكن التي يمكن زيارتها في محافظة الفيوم بعقول الكثيرين خصوصًا بعد انتشار الكثير من الصور المميزة لمختلف المناطق السياحية بالإقليم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تتميز المحافظة بكونها تحتوي على مختلف أنواع السياحة سواء الآثار أو البيئية وهي الأكثر شهرةً وازدهارًا.

أفضل أماكن في الفيوم

وفيما يخص أفضل أماكن الفسح في الفيوم، فإنّها تضم العديد من الأماكن التي تشهد انتعاشة كبرى خلال الأيام الحالية منذ بدء موسم الشتاء، خصوصًا إنّ أسعار مزارات الفيوم تتراوح بين 5 و10 جنيهات فقط، حيث تضم قائمة منتزهات الفيوم الأماكن الآتية:

- قرية تونس السياحية.. وهي مفتوحة أمام المواطنين للدخول مجانا والتجوّل فيها.

- بحيرة قارون.. تضم عددا من المنتجعات إضافة إلى مناطق مفتوحة بالمجان.

- محمية وادي الريان.. وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 10 جنيهات فقط للفرد.

- محمية وادي الحيتان.. وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط للفرد.

- سواقي الفيوم.. وهي مفتوحة أمام الزوار للدخول والاستمتاع بها بالمجان.

- حدائق عين السليين.. وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط.

ما هي النشاطات في الفيوم؟

وتتوافر قائمة لا تنتهي من النشاطات في الفيوم، التي يمكن الاستمتاع بها أثناء زيارة أي من الأماكن السياحية بها خصوصًا التي تقع قرب بحيرة قارون مثل:

- ركوب الخيل والجمال والدراجات.

- تعلم صناعة الخزف والفخار.

- ممارسة اليوجا.

- مشاهدة النجوم والكواكب وتسلق الجبال.

- حفلات النار والشواء.

- التزحلق على الرمال أو بناء قلاع من الرمل.

- ركوب المراكب في بحيرة قارون.

- تناول شاي الزردة.

- مشاهدة الطيور المهاجرة.