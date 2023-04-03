أماكن الفسح خلال شم النسيم 2023 بالفيوم.. بينها بحيرة قارون ووادي الريان

بدأ العد التنازلي ليوم شم النسيم 2023 الموافق الاثنين 17 أبريل، والذي يوافق 26 من شهر رمضان 2023، ويستعد معه الأهالي للاحتفال به بالرغم من قدومه في شهر رمضان، كما يمكن الاحتفال به في أجازة عيد الفطر المبارك، وتناول الفسيخ كما هي العادة المتوارثة خلال هذه المناسبة.

وتستعرض «الوطن» أجمل المناظر الطبيعية في الفيوم والمتنزهات وأماكن الفسح التي يمكن للمواطنين قضاء شم النسيم فيها بأقل تكلفة مع تحقيق أعلى متعة لهم، حيث يشتهر الإقليم بالسياحة البيئية، وتعرف متنزهات الفيوم بجمالها الخلاب ومغامراتها الممتعة.

شم النسيم 2023 ورمضان

ويوافق يوم شم النسيم 2023 السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك، ولكنه من المقرر أن يتم ترحيل أجازة شم النسيم 2023 إلى نهاية الشهر لتكون مع أجازة عيد الفطر المبارك.

قضاء يوم في الفيوم

وتحرص آلاف الأسر على قضاء يوم في الفيوم خلال شم النسيم خصوصًا في مناطق بحيرة قارون، وشلالات وادي الريان، وصحراء وادي الحيتان للاستمتاع أجمل المناظر الطبيعية في الفيوم.

أسعار مزارات الفيوم

وتتميز أسعار مزارات الفيوم برخصها وأنّها في متناول الجميع، حيث يبلغ سعر تذكرة دخول محمية وادي الريان 10 جنيهات فقط للسيارة، بينما دخول وادي الريان، ووادي الحيتان، والاستمتاع بشاطئ بحيرة قارون بالمجان.

أماكن تصوير في الفيوم

ويحرص العشرات على الخضوع لجلسات تصوير «فوتوسيشن» داخل أماكن تصوير في الفيوم، والتي تتميز بوجود عدة أماكن مميزة على ضفاف بحيرة قارون، وفي منطقتي وادي الريان، ووادي الحيتان، وبمناطق الغرود، وقصور العرب والتي يتم تصوير العديد من الأعمال الفنية والأغاني، فضلًا عن جلسات تصوير الخطوبة والزواج والفوتوسيشن الشخصية.

متنزهات الفيوم

وفيما يخص متنزهات الفيوم، فإنّها تضم العديد من الأماكن الخلابة، أبرزها قرية تونس التي تقع على ضفاف بحيرة قارون، والتي تتميز بالمناظر الطبيعية، وصناعة الخزف والفخار، وركوب الخيل، والمراكب الشراعية في بحيرة قارون، والأكل الفلاحي المميز، فضلًا عن ركوب الدراجات الهوائية والتنزه في شوارع القرية التي تزينها الأشجار والورود والمنازل التي تشبه منازل النوبة.