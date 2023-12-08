رئيس هيئة الدواء: مصر تدعم جهود البحرين في تطوير نظامها الصحي

شهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم افتتاح مؤتمر ومعرض المنامة الصحي في نسخته الثانية بمملكة البحرين، بحضور الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين، وبمشاركة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

تعزيز التعاون مع البحرين في المجال الصحي

وأعرب رئيس هيئة الدواء المصرية، عن سعادته بالتواجد على أرض البحرين الشقيقة، والتعاون مع السلطات الصحية والدوائية هناك، وأن مصر تعمل على تعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود مملكة البحرين في تطوير النظام الصحي والدوائي لديها، وأن هيئة الدواء تسعى للتعاون والتكامل مع التجربة البحرينية في المجال الرقابي، وتعمل على مشاركة الجانب البحريني مختلف الأنشطة والفعاليات، وتشجع التكامل الفنى والتجاري في الشأن الدوائي بين البلدين.

يعد معرض المنامة أحد أهم المعارض الطبية في الشرق الأوسط، المتخصصة في المستحضرات والمستلزمات الطبية، الذي يتيح الفرص لعرض أحدث المعدات والمنتجات الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية، ويشهد المؤتمر مشاركة كبرى المؤسسات الطبية الدولية في الشرق الأوسط، كما يعد فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى خلق بيئة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا والحلول المبتكرة للرعاية الصحية.

يأتي ذلك في ضوء سعي هيئة الدواء المصرية إلى زيادة فرص التعاون الفني، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتبادل الخبرات، ودعم المنظومة الصحية والدوائية بمملكة البحرين.