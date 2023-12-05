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مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية: نقدم خدمات طبية عالمية للمواطن المصري

كتب:

محمد أيمن سالم
11:39 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الدكتور شريف كمال

الدكتور شريف كمال

قال الدكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ان الهيئة دشنت عملها في 6 محافظات بالفعل، وفي الفترة المقبلة تعمل على تعزيز الخدمات الصحية بشكل أكبر على مستوى المحافظات.

وأوضح «كمال» خلال كلمته في مؤتمر أمانة الشؤون الصحية بحزب «حماة الوطن» لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن القطاع الصيدلي شهد العام الماضي طفرة كبيرة، ومنها برامج خاصة باستخدامات المضادات الحيوية وكذلك تعزيز دور الصيدلة الإكلينيكية.

أشار إلى أن الهيئة تقدم خدماتها الطبية والأدوية بأعلى الإمكانات العالمية، لافتا إلى أن الهيئة عززت دور الصيدلي في تقديم الخدمات الصحية واستخدام الأدوية بالشكل الأمثل وكذلك التغطية الإكلينيكية والملائمة الدوائية لمتابعة حال المريض بعد تلقي الدواء وتقديم خدمة أفضل لكل المصريين.

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