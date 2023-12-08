«لوغاريتم» يجري جولة لاستشكاف الأكل في كوريا الجنوبية

أجرى برنامج «لوغاريتم»، تقديم الإعلامي أحمد فايق، على قناة « DMC»، جولة في شوارع كوريا الجنوبية للستكشاف الأكل الكوري.

بائع نوجا كوري

وقال أحمد فايق، مقدم البرنامج: «واحنا ماشيين في أرقى أحياء مدينة سيول في كوريا الجنوبية، لفت نظرنا بياع نوجا كوري كبير في السن، واقف على جنب شكله بسيط جدًا، إنما واقف بيشتغل بمنتهى المزاج والروقان اللي في الدنيا كلها، أحلى ناس تتكلم معاهم، هي الناس اللي على طبيعتها، بدون تكليف، ولا حسابات».

رد بائع النوجا: «مروحتش مصر قبل كده ولكني قرأت عنها الكثير، وعايز أروح مصر».

واستكمل مقدم البرنامج جولته في المدينة «أكل الشارع في كوريا بيجيله الناس من كل مكان في العالم، لأن شكل الأكل يفتح النفس، ودخلنا جولة في واحد من أشهر أسواق أكل الشارع في كوريا».