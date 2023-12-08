لماذا لم يتزوج يحيى السنوار حتى 2011؟.. محقق إسرائيلي استجوبه 180 ساعة يجيب

خلال الشهرين الماضيين، أصبح اسم يحيى السنوار هو الأشهر في جميع الصحف العالمية، باعتباره أشهر قائد لحركة مقاومة فلسطينية في قطاع غزة، والذي كبد جيش الاحتلال خسائر ضخمة، حتى أصبح الاسم الأول على قائمة الاغتيالات، وخلال حوار مع أحد ضباط الاستخبارات الإسرائيلية كشفت عن سبب عدم زواج السنوار حتى عام 2011، وفق وكالة «رويترز».

لماذا لم يتزوج السنوار حتى 2011؟

وبحسب مايكل كوبي الضابط السابق بجهاز الشاباك الأمني الإسرائيلي والذي تولى التحقيق مع يحيى السنوار لنحو 180 ساعة خلال وجوده في سجون الاحتلال، مؤكدًا أنه يعرفه «أفضل من والدته».

ومن أبرز المعلومات التي تحدث عنها ضابط الشاباك للإعلام أنه خلال التحقيقات التي تمت في أوائل الإلفينات، هو سؤال السنوار عن لماذا لم يتزوج حتى الآن؟، حيث سأله أنت الآن بعمر الـ28 أو 29 لماذا لم تتزوج؟، فأجاب السنوار أنه تزوج من المقاومة الفلسطينية وأنها زوجته وابنه وكل شيء بالنسبه له.

وأضاف أن السنوار كان شخصية قاسية ولديه هدف وحلم وهو أن ينتقم من جميع الإسرائيليين والقضاء عليهم.

يشار إلى أن السنوار تزوج بعد خروجه من سجون الاحتلال عام 2011.

من الصعب قتل يحيى السنوار

وبحسب محللين سياسيون تحدثوا لشبكة CNN الأمريكية، فإن السنوار الذي نجأ من محاولة اغتيال إسرائيلية منذ عامين، لن يكون من السهل قتله في الوقت الراهن، إذ يعد من أهم أهداف الحرب الجارية.

وأكدوا أن السنوار لإسرائيل مثل بن لادن لأمريكا، وكما لاحقت الولايات المتحدة الأمريكية بن لادن لسنوات، ستفعل إسرائيل نفس الأمر ولن تنتهي الحرب إلا بمقتل السنوار.

يشار إلى أن يحيى السنوار قبع في سجون الاحتلال منذ عام 1988 بتهمة التعاون مع إسرائيل وأمضى أكثر من عقدين حتى خرج في صفقة تبادل أطلق خلالها سراحه أكثر من 1000 فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي احتجز كرهينة لمدة 5 سنوات.