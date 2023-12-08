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«الهيئة الإنجيلية» تناقش تعزيز التعاون في الحقوق الصحية لذوي الإعاقة

كتب:

مريم شريف
10:01 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
مشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية في قمة المناخ

مشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية في قمة المناخ

نظمت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بدعم وشراكة هيئة الدياكونية، خلال الثلاثة أيام الماضية، في دبي بالإمارات العربية، فعاليات المؤتمر الإقليمي لتعزيز فرص التعلم والتشبيك وتبادل الخبرات حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الحقوق الصحية والصحة الإنجابية، بمشاركة وحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين والعاملين في مجال الإعاقة والصحة والتغير المناخي من 6 بلدان عربية من بينهم مصر، الأردن، لبنان، البحرين، المغرب، ومن الشارقة بدولة الإمارات العربية.

فعاليات قمة المناخ COP 28

يأتي ذلك النشاط تزامنًا مع مشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية في فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP 28. ومن جانبها قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية: "إن توصيات المؤتمر أجمعت على أهمية استمرار العمل الإقليمي على مستوى الوطن العربي، في تناول القضايا الخاصة بالصحة وبالصحة الإنجابية والتغير المناخي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تسعى الهيئة القبطية الإنجيلية والمشاركون في اللقاء إلى تعزيز التنسيق والتعاون وتفعيل الموارد لصالح تحسين نوعية الحياه للأشخاص ذوي الإعاقة فى كل البلدان العربية.

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