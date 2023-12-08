رئيس الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة مدينة نصر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل رسامة شيوخ وشمامسة جدد للكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، اليوم الجمعة، وذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس وجدي جميل، رئيس مجمع القاهرة المشيخي، والدكتور القس عزت شاكر، راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، كما شارك في فعاليات الحفل، الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والقس نادي لبيب، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، والقس إميل نبيل، راعي الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة، والقس منسى نسيم، مجلس العمل الرعوى والكرازي، والقس جورج عزمي، والقس بيتر عادل، والشيخ ممدوح، الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، والقس ماجد فخري.

كما تم خلال الاحتفال تكريم كل من الشيخ هادي لويس، والشيخ عادل عزيز، أول شيخين للكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر.

أندريه زكي: المسيح أحب الجميع دون تمييز

في بداية خطاب الحفل قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لجميع الشيوخ والشمامسة المرتسمين الجدد، كما هنأ راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر الدكتور القس عزت شاكر، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الحبيب الاحتفال اليوم.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: «السيد المسيح أحب الجميع دون تمييز، وواجه جميع أشكال التربص الروحي والعقائدي والاستعلاء والتكبر والتصنيف والتوجس ناحية الآخر، لأن التربص الروحي والعقائدي دينونة لا يمكن أن تبني أبدًا، والدينونة تهدم المجتمعات».

دعوة إلى التواضع والانكسار أمام الله

تابع: «اليوم يا أحبائي أدعوكم إلى التواضع والانكسار أمام الله، من أجل رؤية جديدة وبناء جديد».